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أديب: لغة الموظفين في مصر «الجنيه أهم من الكارنيه.. أظرُفني تعرفني»

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أديب: لغة الموظفين في مصر «الجنيه أهم من الكارنيه.. أظرُفني تعرفني» أديب: لغة الموظفين في مصر «الجنيه أهم من الكارنيه.. أظرُفني تعرفني»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن «مكاتب البريد بعد التطور ورفع الحد الأقصى للأجور بقت منورة»، مشدّدًا على وجود أمل حقيقي لتقدم اقتصادي في الفترة المقبلة.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، «لغة الموظفين في مصطلحاتها (الجنيه أهم من الكارنيه.. أظرُفني تعرفني.. اللاحلوح)».

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تابع «الموظف يقولك وأنا أطلع أشتغل شغلانة تانية ليه؟ وأطلع أشتغل على تاكسي ليه؟ ما أنا أقعد هنا في المصلحة بتاعتي والعداد بيلف، الموظف المصري عنده قدر من الولاء والاحترام للشغل بتاعه غير طبيعي.. لازم نطرد مدام سمحية بقى».

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