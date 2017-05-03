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عبر «واتس آب».. فرج عامر يدعو النواب للموافقة على قانون الرياضة

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عبر «واتس آب».. فرج عامر يدعو النواب للموافقة على قانون الرياضة عبر «واتس آب».. فرج عامر يدعو النواب للموافقة على قانون الرياضة

التحرير

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كتب: هاني العوضي وعمر فارس

دعا المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نواب اللجنة، للتصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم الرياضة غدًا، عن طريق رسالة نصية على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب".

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وجاء في متن الرسالة: "معالي النائب المحترم ندعوكم جميعا التصويت النهائي غدا 12م بالموافقة على قانون الرياضة المصري... حيث أنه نقلة فى الحياة الرياضية... وبصمة جديدة فى تاريخ البرلمان المصري على أيدي حضراتكم م/ فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة".

ووافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون الرياضة، والذى يستهدف تنمية الروح الرياضية، ووقف شغب الملاعب، وتلبية المتطلبات الدولية للنشاط الرياضى. 

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التحرير

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