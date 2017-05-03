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برلماني: زيارة السيسي للإمارات تستهدف جذب الاستثمارات

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برلماني: زيارة السيسي للإمارات تستهدف جذب الاستثمارات برلماني: زيارة السيسي للإمارات تستهدف جذب الاستثمارات

التحرير

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أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدولة الإمارات العربية المتحدة تأتى فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسىى بين البلدين.

وأشار إلى أن الزيارة التي جاءت بعد زيارة الرئيس للملكة العربية ، من أجل التنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات التى تواجه الشرق الأوسط فى الفترة الأخيرة .

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وأضاف أبو العلا، فى بيان، أن مناقشة مكافحة الإرهاب من أهم الملفات التى يتعين مناقشتها على هامش الزيارة فضلا عن قضايا الشرق الأوسط والتى من أهمها القضية الفلسطينية والسورية والليبية وغيرها من القضايا.

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى خاصة وأن الاستثمارات الإمارتية سيكون لها دور كبير في تنمية الاقتصاد المصرى.

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التحرير

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