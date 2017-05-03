أديب: تصريحات ولي ولي العهد السعودي «مطمئنة»

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علّق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، مساء الثلاثاء، وتأكيده على أنه لا توجد أي مشكلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإشارته إلى محاولة الإعلام «الإخوانجي» الوقيعة.

قال أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، إنه «لأول مرة ومن شهور نبتدي نسمع عن الجسر اللي بيربط بين مصر والسعودية تاني، مكنش في أي كلام عنه، قال قبل 2020 هنكون وضعنا حجر الأساس».

وأضاف: «ابن سلمان شّن هجوما على الإخوان في عينهم، قال إحنا واقفين ضد الإخوان، وقال صراحة كده الإعلام الإخوانجي، المذيع قاله ده الإعلام المصري، قال متقولش الإعلام المصري، ده إعلام إخوانجي اللي بيحاول يصطنع مشاكل بين البلدين».

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وتابع: «الدنيا بتتغير يا جماعة، الناس فهمت اللي فيها، وإحنا كمان لازم نتغير، لازم نطرد مدام سميحة، إحنا كنا من شهر وصلنا لمرحلة من اليأس من العلاقات المصرية السعودية، والنهاردة سمعنا كلام مختلف يطمن».