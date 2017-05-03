لميس الحديدي ردا على ولي ولي العهد السعودي: «مجلس النواب هو الحكم»

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علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، التي قال فيها إن جزيرتي تيران وصنافير «سعوديتين»، وتأكيده أنه لا توجد أي مشكلة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن الجزيرتين، وإشارته إلى محاولة الإعلام «الإخوانجي» الوقيعة.

قالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»: «منذ قليل كان هناك تصريحات هامة لولي ولي العهد السعودي.. تحدث خلالها عن تيران وصنافير كما تحدث عن الإعلام الإخوانجي، وأكد أنه يحاول الوقيعة بشكل مستمر بين مصر والسعودية».

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,أضافت: «بن سلمان أكد أن تيران وصنافير مسجلتين بصفتهما سعوديتين.. ونحن من جانبنا نترك تحديد هذا الأمر لمجلس النواب».