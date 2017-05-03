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فيديو| سعد لسمية الخشاب: عرفت معنى الهوى منك.. والفنانة: بالحلال هنتكلم

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فيديو| سعد لسمية الخشاب: عرفت معنى الهوى منك.. والفنانة: بالحلال هنتكلم فيديو| سعد لسمية الخشاب: عرفت معنى الهوى منك.. والفنانة: بالحلال هنتكلم

نشر الفنان أحمد سعد عبر الحساب الرسمي له في موقع "انستجرام" لكواليس الأغنية التي قام بتسجيلها كدويتو مع النجمة سمية الخشاب في أحد الاستوديوهات، والتي سيتم عرضها خلال الحلقات الأولى من مسلسلها الرمضاني "الحلال".
 
وجاءت كلمات الأغنية على لسان سعد "أول ما شوفتك عرفت معنى الهوى بيكي أنا ومنك وعرفت إنك مفيش قبلك ولا بعدك وطلبت أعيش عمري معاكي كده اكمنك خطفتي قلبي وروحي فجاة بهواكي"، لترد سمية "بالحلال يا معلم بالحلال هنتكلم".  
 
يذكر أن الفنانة ريم البارودي، خطيبة سعد السابقة، كانت قد أعلنت مساء أمس على الصفحة الشخصية لها أن سعد وسمية كانا قد تزوجا منذ فترة، وقدمت لهما تهنئة، حتى أن البعض ظن أن حسابها قد تم سرقته، لكنها أكد ذلك في منشورات تالية.
 
ثم خرج النجمان سعد وسمية وأعلنا في تصريحات صحفية أن كلام ريم إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأن علاقتهما تأتي في إطار تعاونهما الجديد فقط
 
 
المصدر : فيتو

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