تعرف على أسباب دمل العين ، وطرق العلاج الطبيعية

شيماء مصطفى

هل تتساءل كيف تتخلص من بثرة أو “دمل” في عينيك ؟ هى عادة تظهر على الجفن ، ويمكن أن تكون مؤلمة جداً ولا تشعر بالراحة من ذلك . وفي الواقع تلك الحالة شائعة جداً ، وهى نادراً ماتشير إلى أي مخاوف صحية رئيسية . ومعظم الناس تختفي في غضون 1 – 2 أسابيع . وعلى الرغم من ذلك نتساءل ماهى الأسباب التي أدت لظهور “دمل” على جفن العين ، وطرق العلاج السريعة .

هنا سنتعرف في هذا المقال على ذلك

أولاً ماهو بالضبط Stye أو دمل هى قطعة صغيرة جداً حمراء مؤلمة على الجفن ، داخل الجفن أو حول الجفن . ومعظم الحالات تحدث بالقرب من حافة الجفن ، وتبدو مشابهة جداً من صغيرة أو كما لو تغلي . ومن الشائع أن تكون مليئة بالقيح .

والأعراض الأكثر شيوعاً هى :

– تورم وإنتفاخ الجفن

– ألم في الجفن

– الشعور وكأن هناك شيئ بداخل العين

– القشرة على طول الجفن

– شعور بالحكة حول العين

ماهى الأسباب وعوامل الخطر

أي شخص من الممكن يحصل على البثرة أو دمل . وهناك غدد على طول الجفن والتي يمكن أن يحدث إنسداد وظهورها .

كيف يمكن إنسداد الجفن ؟ هى ممائلة لأي بثور على الوجه أو الجسم ، أشياء مثل الخلايا الميتة ، والبكتيريا أو الزيت الذي يمكن أن يسد الغدد . . وحقيقة مثيرة للأهتمام أن الغدد الزيتية على الجفون والتي تنتج مادة بمثابة “زيت او مرهم” هى التي تجمع بين الدموع للحفاظ على العين رطبة وصحية . ولكن يمكن للغدد في الجفن أن يحدث إنسداد ، وتسدها مثل هذه الأشياء ، المكياج الزائد ، الغبار والأتربة ، خاصة عندما لايتم تنظيف الجفون بشكل منتظم .

وعلى الرغم أن معظم الدمامل التي تصيب الجفن غير مؤذي نسبياً ، وغير معدي ، ولكن لا نشعر بالراحة والضيق خاصة أنها في العين . والطبيب قد يوصي بـ كريم موضعي كمضاد حيوي أو قطرة . وإذا إستمرت الحالة فمن المحتمل أن يقترح الطبيب بتناول المضادات الحيوية داخليا أيضا وليس بشكل موضعي . ولكن وفقاُ لـ مايو كلينيك ، معظم الحالات لاتحتاج علاج محدد وبعض الطرق البسيطة الطبيعية للتخلص منها .

5 علاجات طبيعية للتخلص من “دمل الجفن”

1- كمادات ماء دافئ

هذا الإجراء يساعد على ترطيب العين وتسريع عملية الشفاء . بإستخدام قطعة قماش نظيفة ( مثل منشفة) ورطبها بالماء الدافئ وضع هذا على العين عده مرات في اليوم ولمده 10 دقائق في المرة الواحدة . ولكن تأكد من عدم وضع المنشفة ساخنة على العين .

2- تجنب العدسات اللاصقة والمكياج

من الأفضل تجنب العدسات اللاصقة والمكياج تماما حتى تلتئم ويختفي . وبشكل عام يجب لا تذهب إلى النوم مع مكياج العين أو أي مكياج من أجل صحة العين .

3- رعاية الجفن وتطهيره + بذور الكزبرة

من المهم أن يظل الجفن نظيف ولمنع البكتيريا المسببة لظهور البثرة أو دمل . ومن الأفضل الأبتعاد عن غسل العين عن أي صابون فقط غسل بلطف بالماء الدافئ ، وتجنب فرك العين إذا كانت اليدين غير نظيفة . أيضاً بعض المصادر والأبحاث أشارت أن إستخدام بذور الكزبرة بعمل شاي الكزبرة ويترك حتى يبرد ، هذا يعمل على تطهير العين ، لأن الكزبرة لها خصائص مضادة للجراثيم .

4- الشاي الأسود أو الأخضر

بنفس الأسلوب السابق يتم عمل كمادات للعين بالشاي الأسود أو الأخضر هذا يساعد على خفض الألتهابات وأيضا مضاد للجراثيم .

5- الخيار أو البطاطس

عندما يحدث دمل على الجفن ، أنت تحتاج شيئ بارد ومنعش على الجفون . وشرائح الخيار الباردة لتوفير الرطوبة والتي تساعد أيضاً لتقليل الإلتهابات والحكة ، ووضع شريحة على العين لمده 10 دقائق . وشرائح البطاطس تعمل بشكل جيد جداً .

تحذيرات هامة :

– عند عمل الكمادات على الجفن المصاب عدم وضع نفس المنشفة على العين السليمة ، حتى لايحدث عدوى .

– إذا لم يحدث تحسن وإزدادت الحالة سوءا بعد بضعة أيام يجب الذهاب إلى الطبيب .

– إستخدام منشفة نظيفة كل يوم .

– تغيير غطاء الوسادة بعد الشفاء .

– تجنب الشمس والحرارة الزائدة .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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