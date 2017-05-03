أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

أسعار التكييفات بعد قرار التعويم

Google+ Print
أسعار التكييفات بعد قرار التعويم أسعار التكييفات بعد قرار التعويم

أحد الآثار وتداعيات قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري، في 3 نوفمبر الماضي، والذي بموجبه تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل وترك أمر تحديد السعر للبنوك دون تدخل من البنك المركزي وفقا لآليات العرض والطلب، ارتفاع الأسعار من 60% إلى 100%، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48% ولأول مرة في تاريخ تسعير الجنيه.

ونتيجة لذلك قال أحمد الوسيمي رئيس شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية، إن مستلزمات الإنتاج لأجهزة التكييف، 50% منها يتم استيراده من الخارج، وخاصة ” الكمبروسر”، وهو الجزء الأكثر أهمية وأساسي في جهاز التكييف، مما زاد من تكلفة الإنتاج، إضافة إلى ذلك يوجد في عدة مصانع للمكيفات، مما أسهم في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وأضاف مطالبا التدخل لتنظيم عملية الاستثمار والإعفاءات لمستلزمات الانتاج محلية الصنع للاستغناء عن المستورد منها، مما يساهم في خفض الأسعار.

 

وباعتبار أن المرحلة المقبلة سوف تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، فتوقع الوسيمي، أن تنتعش عملية البيع للتكييفات، كونها أصبحت شيئا أساسيا وضروريا للأفراد والشركات والمنشآت وغيرها.

المكيفات:

اوضح الوسيمي، بأن أسعار المكيفات تختلف  باختلاف الاستطاعة والماركة والأسعار ستكون حسب التالي:

  • سعر التكييف 1.5 حصان يتراوح ما بين نحو 6.500 آلاف و7 آلاف جنيه.
  • سعر التكييف 2.25 حصان  يتراوح ما بين 7 آلاف و8 آلاف جنيه على حسب النوع أيضًا.
  • أعلى سعر للتكييف 5 حصان يصل إلى مستويات تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف جنيه وفقًا للماركة.

من جانبه فتحي حمّاد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات قال: ” أن أسعار الأجهزة لن ترتفع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن غالبية الأسعار مستقرة عند معدلاتها المرتفعة بسبب الدولار”

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري