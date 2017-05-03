بشري سارة لعشاق كرة القدم في قانون الرياضة الجديد

شيماء مصطفى

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال سيقر مشروع قانون الرياضة الجديد بصفة نهائية في جلسته العامة أمس الثلاثاء، مؤكدا أهمية هذا التشريع بالنسبة لصناعة الرياضة المصرية خاصة فى مجال الاستثمار فى مجال الرياضة.

وأصدر عامر بيانا له أوضح فيه إن بشائر هذا التشريع بدأت تؤتى ثمارها حتى قبل اقراره بصفة نهائية، وذلك بعد موافقة الأمن من قبل مسئولى وزارة الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال الأفريقى.

وأعلن عامر أن وزارة الداخلية برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار وافقت بشكل مبدئي على زيادة الجماهير من 5 آلاف مشجع إلى 15 ألفًا، وذلك في لافته إلي ادراك الوزارة لأهمية عودة الجماهير للمدرجات فى الفترة المقبلة بصورة طبيعية ووجه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الشكر لوزير الداخلية على زيادة الجماهير لحضور الجماهير المصرية لدوري أبطال أفريقيًا.

وأكد عامر أن قانون الرياضة الجديد سيعمل علي عودة جماهير الكرة المصرية لمتابعة مسابقات الكرة من داخل الملاعب المصرية فى مختلف البطولات المحلية والإقليمية والأفريقية والدولية، موضحا أن القانون الجديد سيشدد العقوبات على كل من يخالف أحكامه.

المصدر : مصرفايف