العرب اليوم: مسيرات في غزة وتهجير مسلحين إلى ريف دمشق

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قتلت الشرطة الإسرائيلية شابًا يهوديًا بالضفة الغربية لأنه كان يحمل سكينًا، وأعلن رئيس لبنان السابق سليم الحص الإضراب عن الطعام، و"داعش" يقتل 10 جنود عراقيين وتهجير 100 مسلح في دمشق، أحداث شهدتها الساحة العربية.

1- الشرطة الإسرائيلية تقتل يهوديًا هاجم حاجز أمني بسكين

جندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين بالضفة الغربية في 30 أكتوبر 2015 - رويترز

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قوات الأمن قتلت، شابًا يهوديًا إسرائيليًا بعدما هاجم عناصر أمن متواجدين عند حاجز بين القدس والضفة الغربية المحتلة وهو يحمل سكينا لأسباب لا تزال مجهولة.

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2- رئيس لبنان الأسبق يٌضرب عن الطعام

الرئيس اللبنانى الأسبق الدكتور سليم الحص - أرشيفية

أعلن الرئيس اللبنانى الأسبق الدكتور سليم الحص الإضراب عن الطعام تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين في معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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3- تهجير 100 مسلح من القلمون إلى ريف دمشق

مسلحون يسلمون أسلحتهم للمثلي الجيش السوري في دمشق في 22 فبراير 2017 (أ ف ب)

أفادت مصادر سورية، بأنه تم تهجير نحو 100 مسلح من المعارضة السورية، مع عائلاتهم، من بلدة "سبنا" في القلمون الغربي إلى منطقة "الرحيبة" في ريف دمشق الشمالي.

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4- مسيرات في غزة تطالب بإنهاء الحصار

تظاهرات للمطالبة بإنهاء الحصار على قطاع غزة (أ ف ب)

تظاهر آلاف الفلسطينيين في مسيرات عدة في قطاع غزة دعت إليها حركة حماس للمطالبة بإنهاء الحصار على قطاع غزة ودعمًا للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

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5- "داعش" يقتل 10 جنود عراقيين

جنود عراقيون في الموصل في 1 مايو 2015 (أ ف ب)

قتل عشرة جنود عراقيين وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم لتنظيم "داعش" استهدف مقرا للجيش قرب مدينة الرطبة غربي البلاد، على بعد 390 كلم غرب بغداد في محافظة الأنبار المترامية الأطراف، وهي آخر بلدة رئيسية على الطريق إلى الحدود مع الأردن.

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