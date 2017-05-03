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الأمير «محمد بن سلمان» يعلن عن مفاجأة سارّة لمصر.. ويؤكد مٌضي السعودية في هذا الأمر رسمياً

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الأمير «محمد بن سلمان» يعلن عن مفاجأة سارّة لمصر.. ويؤكد مٌضي السعودية في هذا الأمر رسمياً الأمير «محمد بن سلمان» يعلن عن مفاجأة سارّة لمصر.. ويؤكد مٌضي السعودية في هذا الأمر رسمياً

أجرت فضائية “العربية” ، حواراً تليفزيونياً مع ولي ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، تم اذاعتها منذ قليل، قال خلالها “بن سلمان”، إن صادرات ودول الخليج تمر من الخليج العربي، ومضيق هرمز، إلى البحر العرب، ثم البحر الأحمر وقناة السويس، وهذا يستغرق مدة كبيرة وتكلفة أكثر.

بن سلمان يكشف عن مفاجأة لمصر

وكشف “محمد بن سلمان”، عن مفاجأة سارّة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم توفير ذلك من خلال ممر وهو جسر الملك سلمان الذى أعلن عنه العام الماضي، الذى يمر بشمال سيناء مباشرة، وتلك الخطوة ستقتصر الوقت وتقلل التكلفة والضمانات الأمنية ستكون عالية للغاية.

 

وأضاف “بن سلمان”، بأنهم ماضون فى تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء، كما أشار إلى أن ما ينفقه السعوديون سنوياً على الترفيه بالخارج وصل إلى 22 مليار دولار سنوياً، وأن 13% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر، وهنا فرصة ضخمة للعمل على البحر الأحمر.

 

المصدر : مصرفايف

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