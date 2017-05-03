بعد نشر صور زواج «كهربا» من الإعلامية «سارة خليفة» على مواقع التواصل.. واللاعب يرد«إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ» يرد بأيه قرانية

شيماء مصطفى

قال اللاعب الدولي ” محمود كهربا” المعار حالياً لفريق اتحاد جدة معلقاً على نشر صور لزواجه من المذيعة الشهيرة سارة خليفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف ” كهربا ” من خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً : ” “بسم الله الرحمن الرحيم ” إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ” صدق الله العظيم .. الحمد لله الذي كرمني من فضله وأبصرني للطريق الصواب.. بفضل الله ودعوات أهلي والمخلصين أمضيت عاما ولا أروع في فريق اتحاد جدة السعودي و فى بلدي التانية السعودية ووجدت كل أنواع المحبة والاحترام من الأشقاء في السعودية بعدما أزال الله عني الغُمة وكيد الكائدين بفضله وكرمه”

واستطرد : “فقط تركيزي في الملعب مع منتخب مصر والمكان الذي سيلعب فيه سواء نادي الزمالك أو أي محطة جديدة يعلمها الله وحده، لن ألتفت للشائعات أو محاولات ضعاف النفوس للنيل من تركيزي سواء بنشر صور قديمة لزواجي الذي لم يكتمل في عام 2016 أو الزج باسمي في أخبار مغلوطة من أجل أهداف يعلمها صاحبة نشر الصور في هذا التوقيت، هذا للتوضيح، شكرا لدعمكم وثقتكم الغالي.

حيث لم يشر اللاعب ما الدافع وارء نشر تلك الصور في هذا التوقيت، مؤكداً أنه يحاول التركيز خلال الفترة القادمة في الملعب دون ذلك.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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