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رئيس "الوطنية للإعلام": لا نية لخصخصة ماسبيرو أو الاستغناء عن عاملين

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رئيس "الوطنية للإعلام": لا نية لخصخصة ماسبيرو أو الاستغناء عن عاملين رئيس "الوطنية للإعلام": لا نية لخصخصة ماسبيرو أو الاستغناء عن عاملين

مصراوي Masrawy

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مصطفى المنشاوي

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه منذ توليه رئاسة الهيئة تم العمل على إعداد خطة إصلاح شاملة للإعلام الوطني تتضمن عدة محاور برؤى وأفكار جديدة لاستعادة الريادة مرة أخرى وتحقيق المنافسة على الساحة الإعلامية.

وشدد "زين" أنه لا توجد نيه إطلاقاً للاستغناء عن موظف واحد من العاملين بماسبيرو خلال تنفيذ خطة تطويره ولا توجد نية أيضاً لخصخصته وسوف نضع برامج تدريب للعاملين لتحقيق أكبر استفادة من هذا العدد.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لمناقشة خطة تطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

واستعرض زين 5 ملفات أساسية تم إعدادها وبحثها خلال الـ 18 يومًا الماضية: الإصلاح المالي والاداري والهندسي والبنيه الاساسية والمحتوي.

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