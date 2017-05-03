الكرملين: بوتين وأرودغان سيجتمعان غدا لمناقشة آخر التطورات في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أرودغان غدا الأربعاء لمناقشة آخر التطورات في سوريا وآفاق التعاون في المجال التقني العسكري.

ونسبت وكالة أنباء تاس الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الجانب التركي أعلن بالفعل رغبته في التركيز على المشاكل المرتبطة بالقضية السورية والتعاون الثنائي.

ولم يدل بيسكوف بمزيد من التفاصيل.