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مسودة الاتفاق الموقع بين السراج والمشير خليفة حفتر بالإمارات

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مسودة الاتفاق الموقع بين السراج والمشير خليفة حفتر بالإمارات مسودة الاتفاق الموقع بين السراج والمشير خليفة حفتر بالإمارات

مصراوي Masrawy

قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس ا

طرابلس - (أ ش أ)

حصلت "بوابة أفريقيا " على مسودة الاتفاق الموقع بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي مصطفى فايز السراج برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت البوابة مساء اليوم، أن مسودة الاتفاق تقول إن بنودها لا تتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية،كما تنص على توحيد الجيش الليبي وعمله تحت السلطة المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

كما تنص المسودة كذلك على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله على كامل التراب الليبي، وتعديل التشكيلة الوزارية بما يضمن تمثيل كافة الأطرف، والتأكيد على وحدة ليبيا ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها، والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين، وتشكيل فرق عمل مشتركة وفتح قنوات حوار جديدة للتنسيق والمتابعة.

ونصت المسودة أيضا على التعجيل بالاستفتاء على الدستور والدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في أجل اقصاه 2018.

وتقول المسودة إن مفعول سريانها يجري فور التوقيع عليها من طرف المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

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