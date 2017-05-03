الكرملين: أول لقاء لبوتين وترامب سيكون على هامش قمة العشرين بهامبورج

موسكو - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عقد أول لقاء بينهما على هامش قمة العشرين المزمع انعقادها يومي السابع والثامن من يوليو المقبل في هامبورج بألمانيا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الكرملين مساء اليوم الثلاثاء بعد اتصال هاتفي بين بوتين وترامب، واشار الكرملين إلى أن الرئيسين وافقا على عقد لقاء في أعقاب قمة العشرين.

غير أنه لم يصدر تأكيد من البيت الأبيض بعد، بخصوص هذا اللقاء.

وأضاف الكرملين أن الرئيسان تشاورا خلال الاتصال حول الصراع في سورية وفي شبه الجزيرة الكورية، وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية استنادا إلى الكرملين، أن بوتين طالب ترامب بضبط النفس، لتفادي تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وتابع الكرملين أن الرئيسين اتفقا على استئناف الحوار على مستوى دبلوماسي عال، حول عقد هدنة في سورية.

من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن بوتين وترامب متفقان على شدة المعاناة في سورية.