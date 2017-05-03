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الجيش اللبنانى: زورقان حربيان تابعان لإسرائيل اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية

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الجيش اللبنانى: زورقان حربيان تابعان لإسرائيل اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية الجيش اللبنانى: زورقان حربيان تابعان لإسرائيل اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية

مصراوي Masrawy

زورق حربي إسرائيلى

بيروت - (أ ش أ)

أعلن الجيش اللبنانى أن زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية اليوم الثلاثاء.

وأشار بيان للجيش اللبناني إلى أن زورقا اخترق المياه الاقليمية عند الساعة 4.28 مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 185 متراً ولمدة 7 دقائق فيما اخترق زورق مماثل عند الساعة 5.02 البقعة البحرية نفسها لمسافة حوالى 200 متر ولمدة 24 دقيقة.

وتجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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