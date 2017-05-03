أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... منذ 2012 وأنا في مجال التنقيب عن الحفريات والآثار -
الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة -
السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا -
السفيرة عزيزة - وزير الآثار : تعديل قانون الآثار وغرامة تصل لـ 10000 جنيه لمن يضايق السياح -
ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري -
فقدت 50 كيلو من وزنها في أسابيع بعدما توقفت عن تناول هذا المشروب -
مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في مجالات البيئة -
5 رسائل من محمد بن سلمان لمصر: علاقتنا صلبة.. و"تيران وصنافير" سعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل مستشار عسكري روسي في سوريا

Google+ Print
مقتل مستشار عسكري روسي في سوريا مقتل مستشار عسكري روسي في سوريا

مصراوي Masrawy

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مصرع مستشار عسكري روسي في سوريا خلال قصف من قبل مسلحين على القوات السورية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، أنه نتيجة لتعرض وحدة من القوات السورية للقصف من قبل مسلحين قُتل المستشار العسكري الروسي، العقيد أليكسي بوتشيلنيكوف، الذي كان يعمل في سوريا ضمن مجموعة من المستشارين العسكريين الروس، مدرباً في وحدات المدفعية التابعة للجيش السوري.

وأضاف البيان: "أن القيادة العسكرية الروسية منحت أليكسي بوتشيلنيكوف ميدالية حكومية تكريما له".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان

محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان

"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية

"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية