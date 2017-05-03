مقتل مستشار عسكري روسي في سوريا

موسكو - (أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مصرع مستشار عسكري روسي في سوريا خلال قصف من قبل مسلحين على القوات السورية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، أنه نتيجة لتعرض وحدة من القوات السورية للقصف من قبل مسلحين قُتل المستشار العسكري الروسي، العقيد أليكسي بوتشيلنيكوف، الذي كان يعمل في سوريا ضمن مجموعة من المستشارين العسكريين الروس، مدرباً في وحدات المدفعية التابعة للجيش السوري.

وأضاف البيان: "أن القيادة العسكرية الروسية منحت أليكسي بوتشيلنيكوف ميدالية حكومية تكريما له".