كارثة.. تلك العقاقير والمضادات الحيوية تسبب الموت المفاجئ.. تعرف عليها بالصور

شيماء مصطفى

دائما ما نشعر بالصداع بعد يوم شاق من العمل أو نتيجة لضغط الحياة اليومية، فنلجأ لتناول المسكنات بناءا على وصف الأصدقاء أو الأهل دون أن نعطي أي أهمية لما نعاني منه، متجاهلين أنه من الصحي أن نتناول العقاقير وفقا لأوامر الطبيب حتى لا يصيبنا أي ضرر نحن في غنى عنه.

وقد نشر موقع “هيلث” الأمريكي تقرير يؤكد فيه أن هناك عدد من العقاقير الشهيرة في الأسواق والصيدليات تسبب في الموت المفاجئ لمتعاطيها، ولعل من أبرز تلك العقاقير المضادات الحيوية التي تحتوي على مواد “أزيثرومايسين” مثل عقار ” Zithromax”، و” zisrocin”.

وأضاف التقرير أن كلا من عقاري “أموكسيل” و”هايكونسيل” الذين يتم استخدامهم لعلاج الاكتئاب، قد يتسببان في الموت المفاجئ إذا كان المريض يعاني من اعتلال عضلة القلب.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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