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الجبلاية: انتصار الأهلي للمبادئ ليس غريبًا.. التنافس لا يأتي على حساب القيم

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الجبلاية: انتصار الأهلي للمبادئ ليس غريبًا.. التنافس لا يأتي على حساب القيم الجبلاية: انتصار الأهلي للمبادئ ليس غريبًا.. التنافس لا يأتي على حساب القيم

التحرير

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أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، يثمن فيه موقف النادي الأهلي، من الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي،  ضمن الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

وجاء نص البيان كالتالي..

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«يقدر الاتحاد المصري لكرة القدم الموقف الأخلاقي للنادي الأهلي العريق برفضه القاطع سلوك بعض من منتسبيه في إحدى مباريات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهو موقف ليس بغريب على النادي الأهلي ومسئوليه، يؤكد أن التنافس الشريف لا يمكن أن يأتي على حساب القيم والمبادئ، ويبعث برسالة واضحة تبرز السلوك التاريخي والطبيعي للإنسان المصري القويم.

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ يثمن جهود أي ناد مصري في سبيل إعلاء مبدأ حاكمية اللوائح والقانون، وتقديم المبادئ والأخلاق عما سواها، ليدعو جماهير الكرة المصرية إلى أن تنحاز لكل سلوك من شأنه تمكين القيم الأخلاقية في ملاعبنا، حتى نصل بلعبتنا إلى المكانة التي نرجوها، والغايات التي نسعى لبلوغها، وفي مقدمتها عودة الجماهير إلى المدرجات، وترسيخ حقيقة أن مباريات كرة القدم كانت وستظل احتفاليات تجمع ويجتمع عليها الشعب المصري العاشق لها».

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التحرير

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