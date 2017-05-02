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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في «الشامبيونز ليج»

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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في «الشامبيونز ليج» رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في «الشامبيونز ليج»

التحرير

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واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعدما هز شباك أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة الـ10 استغل رونالدو تمريرة عرضية من كاسيميرو من الناحية اليمنى حولها برأسية في الشباك، وجعل هذا الهدف رونالدو يحقق أرقام جديدة، هي...

- الأكثر تهديفًا في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بـ50.

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- سجل 18 هدفًا بالرأس أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ دوري الأبطال.

- عادل رقم ألفريدو دي ستيفانو بـ11 هدفًا، كأكثر لاعب تهديفًا في نصف نهائي دوري الأبطال.

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التحرير

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