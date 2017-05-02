مهاجرون ينتظرون العودة إلى جنة «البريمير ليج»

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خرج العديد من اللاعبين، من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج)، للإعارة إلى دوريات أوروبيا أخرى، لإثبات أنفسهم والعودة بقوة داخل المسابقة الأقوى في العالم، وأثبت بعض اللاعبين أنهم يستحقون العودة إلى الدوري الأفضل بالعالم.

«التحرير» تستعرض في السطور التالية أبرز اللاعبين الوارد عودتهم للبريميرليج في الموسم المقبل..

آرسنال

حارس آرسنال البولندي فويتشيك تشيزني، خرج معارًا من الجانرز في صيف 2015 لنادي روما الإيطالي، لعب معهم خلال تلك الفترة 77 مباراة في مختلف البطولات، استقبلت شباكه 88 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة.

جويل كامبل جناح منتخب كوستاريكا، خرج من نادي آرسنال إلى نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، على سبيل الإعارة في مطلع الموسم الجاري، لعب 27 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4.

تشيلسي

الدولي الكولومبي خوان كوادرادو، جناح نادي يوفنتوس، خرج معارًا من نادي تشيلسي في مطلع الموسم الجاري، لعب مع السيدة العجوز 38 مباراة هذا الموسم، في مختلف البطولات، سجل 3 أهداف وصنع 9 أهداف.

الهولندي ماركو فان جينكل لاعب وسط فريق أيندهوفن الهولندي، خرج معارًا من البلوز في يناير الماضي، شارك مع النادي الهولندي في 13 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

البوركيني بيرتراند تراوري، جناح نادي أياكس الهولندي، خرج معارًا من البلوز في الصيف الماضي، وشارك مع أياكس في 35 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 5 أهداف.

الظهير الأيسر الغاني عبد الرحمن بابا خرج معارًا من البلوز لنادي شالكه الألماني، في مطلع الموسم الجاري، شارك في 21 مباراة، سجل خلالهم هدف وصنع هدفين.

الكرواتي ماريو بازاليتش لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي، خرج معارا من النادي اللندني في مطلع الموسم الجاري، وشارك في 24 مباراة مع الروسونيري، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف.

المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، معار من تشيلسي منذ موسمين، شارك مع الفريق الألماني في 79 مباراة في مختلف البطولات خلال تلك الفتره، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدف.

إيفرتون

الإسباني جيرارد دولوفيو، جناح نادي ميلان الإيطالي، خرج معارًا من إيفرتون في يناير الماضي، لعب مع الفريق الإيطالي 15 مباراه هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة أهداف، كما يوجد في عقد اللاعب بند يجعل من ناديه الأصلي برشلونة لديه حق استعادة اللاعب، وقد يفعله مع نهاية الموسم، في ظل تقديم اللاعب مستوى رائع مع الروسونيري.

مانشستر سيتي

الدولي الإنجليزي جو هارت حارس مرمى نادي تورينو الإيطالي، انتقل من نادي مانشستر سيتي في مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة، وخاض مع الفريق الإيطالي 32 مباراة، ومن المرجح أن يعود الحارس إلى إنجلترا من جديد من الموسم المقبل، ولكن مازال النادي الذي سينضم له هارت مجهولاً.



الفرنسي الدولي سمير نصري لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، خرج معارا في بداية الموسم من السيتي، لعب مع الفريق الإسباني 29 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف.

الفرنسي إلياكيم مانجالا مدافع فريق فالنسيا الإسباني، انتقل على سبيل الإعارة من السيتي في بداية الموسم، شارك مع الفريق الإسباني في 30 مباراة سجل خلالهم هدفين.

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توتنهام

الأرجنتيني فيدريكو فازيو مدافع نادي روما الإيطالي، انتقل من توتنهام مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة، شارك مع الذئاب في 44 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف.

ستوك سيتي

الإسباني بويان كركيتش، انتقل إلى صفوف ماينزالألماني، في يناير الماضي على سبيل الإعارة، لعب معهم 9 مباريات، سجل خلالهم هدف وحيد.

الإسباني خوسيلو، مهاجم نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، معار منذ بداية الموسم، لعب مع الفريق الإسباني 24 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدف.

واتفورد

الإسباني ماريو سواريز، لاعب وسط فريق فالنسيا الإسباني، معار من الفريق الإنجليزي منذ بداية الموسم، لعب 24 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف.

الهولندي ستيفن بيرجويس جناح نادي فينورد الهولندي، معار منذ مطلع الموسم الجاري، شارك 36 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 7 أهداف.

سوانزي سيتي

الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي، معار منذ بداية الموسم، شارك مع الفريق الفرنسي في 31 مباراة سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع 4 أهداف.

نيوكاسل

الهولندي تيم كرول حارس مرمى فريق الكامار الهولندي، معار من فريق نيوكاسل منذ يناير الماضي، شارك في 22 مباراة.

الفرنسي هنري سايفيت، لاعب وسط فريق سانت إتيان الفرنسي، معار منذ مطلع الموسم الجاري، لعب 31 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم هدف وصنع 3 آخرين.

الهولندي سيم دي يونج لاعب وسط فريق إيندهوفين الهولندي، معار من الفريق الإنجليزي منذ مطلع الموسم الجاري، شارك في 25 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين.

الفرنسي فلوريان توفين جناح نادي مارسيليا الفرنسي، معار منذ بداية الموسم، شارك في 40 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 10 أهداف.