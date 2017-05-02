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سحر نصر تشارك فى جلسة «النواب» العامة لمناقشة قانون الاستثمار

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سحر نصر تشارك فى جلسة «النواب» العامة لمناقشة قانون الاستثمار سحر نصر تشارك فى جلسة «النواب» العامة لمناقشة قانون الاستثمار

التحرير

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شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.

استهل عبد العال، الجلسة، بالتأكيد على أهمية قانون الاستثمار، الذي ينتظره الكثير من المستثمرين، مشيرا إلى أن مشروع القانون أخذ وقتا كبيرا في مناقشته سواء في مجلس الدولة واللجنة الاقتصادية بالمجلس.

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وعقب ذلك، عرض النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة المشترك مع عدد من اللجان النوعية بعد موافقتها على القانون، معربا عن تطلعه لموافقة الجلسة العامة على القانون كما صدر من اللجنة.

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التحرير

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