بـ6 مليارات دولار.. الإمارات أكبر الدول المستثمرة في مصر

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قال عضو مجلس الأعمال المصرى الإماراتي، الدكتور محرم هلال ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولة الإمارات تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى العلاقات السياسية والاقتصادية ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية في المنطقة العربية.

ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى غداً، الأربعاء، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة يومين، في إطار التشاور والتنسيق بين القاهرة و"أبو ظبي" في مختلف القضايا.

وأكد هلال، أن العلاقات بين مصر والإمارات علاقات استراتيجية قوية ومتينة، حيث تعد دولة الإمارات أهم شريك عربى ودولى لمصر على المستويين السياسى والاقتصادى.

وأضاف هلال، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم بالقوة، حيث تضخ الإمارات مليارات الدولارات فى مصر ما بين استثمارات ومنح ومساعدات.

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وتحتل الإمارات المركز الأول ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ إجمالى عدد الشركات الإماراتية العاملة فى مصر 815 شركة بروؤس أموال 6.12 مليار دولار وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبشأن القطاعات الاقتصادية المتاحة للشراكة بين الجانبين المصري والإماراتي، أشار هلال إلى تفوق الإماراتيين فى عدة قطاعات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع العقاري، مؤكدا أن المستثمرين الإماراتيين يستثمرون بالفعل فى هذا القطاعات مع نظرائهم المصريين.

وأشار عضو مجلس الأعمال المصرى الإماراتي، إلى أن الإمارات لديها اهتمام كبير بالاستثمار في مشروعات تنمية محور قناة السويس، نظرا لتمتع الإمارات بكفاءة شديدة في إدارة الموانئ فى دول العالم المختلفة ومنها مصر وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية فى مصر بإجمالي 2 مليار دولار، يليه القطاع التمويلى ويأتي القطاع الإنشائي فى المرتبة الثالثة ثم الاستثمارات الصناعية ويحتل القطاع الخدمى المرتبة الخامسة يليه النشاط السياحى وتأتي الاستثمارات الزراعية فى المرتبة السابعة والأخيرة.