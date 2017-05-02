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والد أحد شهداء كمين مدينة نصر: «كان فاضل شهر ويفرح بمولوده الثالث»

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والد أحد شهداء كمين مدينة نصر: «كان فاضل شهر ويفرح بمولوده الثالث» والد أحد شهداء كمين مدينة نصر: «كان فاضل شهر ويفرح بمولوده الثالث»

التحرير

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قال شقيق أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد، الذي استُشهد في حادث كمين مدينة نصر، أمس الإثنين، إن الراحل «طلب الشهادة ونالها الحمد لله».

وأضاف والد الشهيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه «كان عنده ولد وبنت ومراته فاضيلها شهر وتضع مولوده الثالث».

كان قد قُتل ثلاثة من رجال الشرطة بينهم ضابطان في هجوم مسلح في القاهرة، حسب وزارة الداخلية.

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وأشار بيان للوزارة إلى إن مسلحين هاجموا قبيل منتصف ليل الإثنين نقطة تفتيش أمنية على الطريق الدائري في المدينة، ما أسفر أيضًا عن إصابة 5 مجندين.

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التحرير

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