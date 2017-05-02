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وزير الطيران: تحقيق الاكتفاء الذاتي دون دعم الحكومة صعب

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وزير الطيران: تحقيق الاكتفاء الذاتي دون دعم الحكومة صعب وزير الطيران: تحقيق الاكتفاء الذاتي دون دعم الحكومة صعب

التحرير

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قال المهندس شريف فتحي، وزير الطيران، إن ترى ضرورة أن يعتمد قطاع الطيران على نفسه، ويحقق الاكتفاء الذاتي، نظرًا لعدم كفاية الإمكانيات المتاحة، ووجود أمور أخرى ملحة أكثر من قطاع الطيران بحاجة إلى دعم.

أضاف فتحي، خلال كلمته بلقاء مفتوح معه بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير للطيران دون تقديم الدعم من الحكومة أمر صعب، حيث أنها بحاجة إلى تحقيق استثمارات إحلال وتبديل للطائرات، وإضافة وحدات أخرى إلى الأسطول.

أكد أن إعادة مصر للطيران إلى الحجم التنافسي مرة أخرى أصبح من الأمر الأساسي ضمن أساسيات المنافسة، موضحًا أن النمو ليس رفاهية إنما من الأساسيات، مشيرًا إلى أن مصر للطيران حققت نجاحًا في تطويرها، ضمن استراتيجيات وخطط معينة، تحوي من المرونة إعادة صياغتها بشكل يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.

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أشار إلى أن التمويلات تمثل تحديًا كبيرًا في المطارات المصرية، موضحًا أن هذه التحديات عبارة عن استثمارات وتكلف ملايين الجنيهات، لافتًا إلى أن سبب تأخر مدينة المطار أو المنطقة المحيطة بالمطار، هو أنه عقب توليه المسئولية كانت هناك أولويات أهم والتي كانت بدايتها أحداث الطائرة الروسية وخطف طائرة وحادث الطائرة الفرنسية.

أوضح أن «هناك نحو 2 مليون و800 متر مسطح يتم العمل حاليًا على طرح البنية الأساسية للاستثمار لها وهي تعتبر خطوة على قدر الإمكانيات للبنية الأساسية»، مشيرًا إلى أن المطارات كان لديها تحديات أخرى في المناطق التي تناقصت فيها السياحة من شرم الشيخ وغيرها من المدن، موضحًا أنه سيتم طرح باركينج بمطار 2 بشكل مختلف.

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التحرير

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