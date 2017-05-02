عبد العال: زمن تخصيص الأراضي "بورقة من وزير" انتهى

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مكافحة الفساد لا تتم إلا بإرادة سياسية، موضحًا أن النظام الحالي لديه توجه واضح في مجال مكافحة الفساد.

وأشار رئيس البرلمان خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدستور المصري واضح ووضع الضوابط لعملية تخصيص الأراضي، وأن كافة الهيئات والجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان تطرح الأراضي بشفافية كاملة وفي مزادات معلنة.

وأضاف: "زمن تخصيص ملايين الأفدنة بورقة من الوزير انتهى".​