سفير فلسطين بالقاهرة: أمريكا وإسرائيل حاولتا تعطيل قرار اليونسكو باعتبار القدس "محتلة"

كتبت – سحر عزام :

وصف جمال الشوبكي، سفير فلسطين بالقاهرة، تصويت اليونسكو باعتبار القدس مدينة محتلة بـ"القرار الصائب"، مشيرًا إلى أنه نتيجة معركة سياسية دبلوماسية خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف الشوبكي في حوار مع برنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع على قناة "On live" مساء اليوم الثلاثاء بأن إسرائيل والإدارة الأمريكية في اللجنة التنفيذية باليونسكو حاولتا التصويت من جديد وإجبار بعض الدول بكل الوسائل الممكنة عبر الحوار أو التهديد للتراجع عن هذا القرار، لافتًا لتنسيق الدول العربية فيما بينها وفتح حوار مع كل المجموعات الدولية باليونسكو للوصول لهذه النتيجة.

وأشار سفير فلسطين بالقاهرة إلى أن قرار اليونسكو يمثل حماية للتراث التاريخي الحضاري الإنساني كتراث فلسطيني عربي، منوها إلى أن هذا القرار يتطلب من اليونسكو إرسال مبعوث في القدس لمراقبة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتهويد القدس سواء فوق أو تحت الأرض.​