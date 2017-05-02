حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يوم غني وحافل بالتقدّم والنجاح، خطواتك وجهودك تأخذك الى مواقع عالية من المهارة والشهرة



عاطفياً: تسمح لك الظروف بالتواصل البنّاء من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة من دون الإساءة الى الشريك



صحياً: قد تصاب بوعكة صحية تبقيك طريح الفراش تتعلم منها درساً صحياً مفيداً

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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