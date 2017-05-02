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مستشار المفتي: أحكام التكفير من صميم عمل القضاة

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مستشار المفتي: أحكام التكفير من صميم عمل القضاة مستشار المفتي: أحكام التكفير من صميم عمل القضاة

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الدكتور مجدي عاشور

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن "قاعدة من لا يكفر الكافر فهو كافر غير صحيحة"، مشيرا إلى أن التكفير من عمل القضاة وحدهم.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن "ما يقوله الجماعات المتطرفة من تصنيف الناس إلى مسلم وكافر خاطئ، خاصة وأن تلك الجماعات تكفر على أساس المذهب أيضا".

ولفت إلى أن المتطرفين يكفرون المختلف معهم ليس في المعتقد فحسب، ويحولون المسائل الجزئية الصغيرة إلى قضايا كبيرة ، ولذلك يذهبون للتكفير من أسهل طريق وهم يجهلون الطريق.

وأوضح أن الجهل يجعل المتطرفين يحكمون على غيرهم بالكفر بسهولة ولا يعرفون من يقول كافر ومن يقول غير كافر، موضحا أن الفكر المنحرف على الجانب الآخر يقول لا يوجد أحد كافر ليس بغرض أنه لكم دينكم ولي دين ولكن من جانب إنكار الأديان.

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