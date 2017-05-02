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محافظ الدقهلية يبحث تفعيل الأتوبيس النهري في المنصورة

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محافظ الدقهلية يبحث تفعيل الأتوبيس النهري في المنصورة محافظ الدقهلية يبحث تفعيل الأتوبيس النهري في المنصورة

مصراوي Masrawy

جانب من اجتماع محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

التقى محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، عددًا من المستثمرين المتقدمين لتنفيذ مشروع إنشاء مراسي نيلية لتشغيل الأتوبيس النهري الجديد بمدينة المنصورة، ضمن مساعي المحافظة للمساهمة في حل المشكلة المرورية بالمحافظة.

حضر اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولي السكرتير المساعد، والدكتور مهند فودة المشرف على التصميمات والرسومات الخاصة بمشروع الأتوبيس النهري.

وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة التصورات المقترحة لأشكال المراسي ومواقع المحطات التي تخدم المشروع، فيما شدد المحافظ على أهميه تنفيذ ممرات أمنة بالمحطات والمراسي، مطالبًا بأن تكون هناك نماذج استراحات للركاب بالمواقع المقترحة للمراسي، على أن تكون بأشكال جمالية جاذبة.

وفيما أشار المحافظ إلى أهمية المشروع في مساعي حل الأزمة المرورية بالمنصورة، أكد على طبيعته السياحية وتوقعات أن يكون وسيلة فاعلة للمواطنين الراغبين في التنزه، بما يمثل نقلة حضارية للمدينة.​

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