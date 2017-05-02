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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تسمع بفضائح مالية وتناقش الموضوع مع شركاء ومؤسسات تنتمي إليها

عاطفياً: حذار التيّارات السلبية التي تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك

صحياً: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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