أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... منذ 2012 وأنا في مجال التنقيب عن الحفريات والآثار -
الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة -
السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا -
السفيرة عزيزة - وزير الآثار : تعديل قانون الآثار وغرامة تصل لـ 10000 جنيه لمن يضايق السياح -
ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري -
فقدت 50 كيلو من وزنها في أسابيع بعدما توقفت عن تناول هذا المشروب -
مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في مجالات البيئة -
5 رسائل من محمد بن سلمان لمصر: علاقتنا صلبة.. و"تيران وصنافير" سعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: يكسبك إحداث بعض التغيير في محيط عملك حماسة أكبر لإنجاز مهماتك

عاطفياً: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير

صحياً: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى