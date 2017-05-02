أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... منذ 2012 وأنا في مجال التنقيب عن الحفريات والآثار -
الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة -
السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا -
السفيرة عزيزة - وزير الآثار : تعديل قانون الآثار وغرامة تصل لـ 10000 جنيه لمن يضايق السياح -
ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري -
فقدت 50 كيلو من وزنها في أسابيع بعدما توقفت عن تناول هذا المشروب -
مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في مجالات البيئة -
5 رسائل من محمد بن سلمان لمصر: علاقتنا صلبة.. و"تيران وصنافير" سعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: يبدأ الشهر بوضع مطمئن، فتفرح بعلاقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي من يثير اهتمامك وانتباهك وتكون سعيداً جداً

عاطفياً: مسائل شخصية مربكة تشتّت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك العزيز عليك

صحياً: تثير مسألة صحية دقيقة انتباهك إلى أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر الاهتمام به

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى