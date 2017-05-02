حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: الكثير من النشاطات الواعدة يزدهر بها مستقبلك المهني، وتتلقى عروضاً مغرية تستطيع من خلالها تحسين وضعك المهني



عاطفياً: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة



صحياً: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذل

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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