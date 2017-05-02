أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... منذ 2012 وأنا في مجال التنقيب عن الحفريات والآثار -
الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة -
السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا -
السفيرة عزيزة - وزير الآثار : تعديل قانون الآثار وغرامة تصل لـ 10000 جنيه لمن يضايق السياح -
ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري -
فقدت 50 كيلو من وزنها في أسابيع بعدما توقفت عن تناول هذا المشروب -
مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في مجالات البيئة -
5 رسائل من محمد بن سلمان لمصر: علاقتنا صلبة.. و"تيران وصنافير" سعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: الكثير من النشاطات الواعدة يزدهر بها مستقبلك المهني، وتتلقى عروضاً مغرية تستطيع من خلالها تحسين وضعك المهني

عاطفياً: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة

صحياً: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذل

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى