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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأربعاء 3/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تضع برنامجاً وخطة جديدة للعمل على أمل أن يتحسن الوضع المهني قدر الإمكان

عاطفياً: لا تكن متكبراً وتواضع أمام الحبيب، قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك

صحياً: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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