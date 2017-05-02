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أحمد موسى: «عايزين الداخلية تصفي قتلة شهداء الشرطة»

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أحمد موسى: «عايزين الداخلية تصفي قتلة شهداء الشرطة» أحمد موسى: «عايزين الداخلية تصفي قتلة شهداء الشرطة»

التحرير

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قال الإعلامى أحمد موسى إنه يجب على الشعب أن لا يعيش حالة حزن، لأن الجرائم الإرهابية لن تتوقف، وكل يوم سيسقط شهداء من أبناء الوطن؛ لأن هذه العمليات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة.

أضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم، أن هذه العمليات تتم منذ أكثر من 40 عامًا، وخلال الفترة الحالية تزايدت وتيرة الإرهاب، وبشكل مختلف عن الإرهاب الذي ضرب في التسعينيات.

وتابع أن الشهداء الذين سقطوا أمس كانوا يتفقدون الوضع الأمني في الشوارع، لتوفير الأمن والحماية للمواطنين، لافتًا إلى أن الشعب يقف بجانب الشهداء وأهلهم بعد ضرب استهدافهم من قبل جماعة الإخوان.

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أكد أن حركة «حسم» هي التي اغتالت شهداء الشرطة، وتتحرك بتوجيهات الإرهابي علاء السماحي المقيم بتركيا، مستكملًا: «الشعب مش عايز من الداخلية غير بيان بتصفية قتلة شهداء الشرطة».

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التحرير

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