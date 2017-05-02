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صور| أهالي الشرقية يشيعون جثمان «شهيد سيناء»

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كتبت:- ريهام الوجيه

شيع مئات من أهالي قرية شوبك أكراش، مركز ديرب نجم، محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد جودة عبد الحميد المندور، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، فيما خرج الجثمان ملفوفًا بعلم ، في مشهد جنائزي حضره عدد من قيادات الجيش والشرطة في الشرقية.

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وردد المشيعون هتافات: "لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، و"يسقط القتلة.. يسقط أعداء الدين"، وسط مطالبات بوقف نزيف الدم بسيناء وسرعه القصاص.

يذكر أن المجند محمد جودة عبد الحميد المندور، 21 عاما، استشهد متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس على يد قناصة أثناء تأدية فترة تجنيده بصفوف قوات الأمن في شمال سيناء، وتم نقله إلى مستشفى فايد العسكري وتسلمه لذويه.

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