«تشديد الرقابة وتوافر السلع».. 4 تكليفات من الرئيس للحكومة قبل رمضان

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن وزير الداخلية قدم تقريرا عن ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرض له عدد من رجال الشرطة في أثناء اضطلاعهم بمهامهم في تأمين الطرق بمحافظة القاهرة، وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل، مؤكدا أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلى بأعلى درجات اليقظة والاستعداد.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم وخاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة في جميع محافظات الجمهورية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق من هذه السلع.

تشديد الرقابة على منافذ البيع

ووجه الرئيس بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق والتى تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودى الدخل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض ــ كذلك ــ إجراءات اللجنة الوزارية المعنية بتنقية البطاقات التموينية، حيث اشتملت تلك الإجراءات على تحديث بيانات ما يقرب من 55 مليونا من المقيدين على البطاقات، ويجري حاليا استكمال عملية تنقية وتحديث البطاقات التموينية والتى ستستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

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تحديث بيانات المواطنين للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الاهتمام بتحديث بيانات المواطنين للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، تساعد في تقديم الخدمات للمواطنين المستحقين وفق منظومة تضمن الحفاظ على موارد الدولة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أنه تم أيضا التطرق إلى استعدادات الحكومة لموسم حصاد القمح والإجراءات الجاري تنفيذها لمتابعة تخزينه في الصوامع والهناجر والشون الحديثة المعدة لهذا الغرض، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها على مستوى المديريات والمراكز للمرور الميدانى لمتابعة عمليات الاستلام والتجميع ومراقبة التوريد والتأكد من صلاحية الصوامع والشون المستخدمة، حيث من المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام.

تشكيل لجان لتنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات

وتم خلال الاجتماع، مناقشة آخر تطورات المبادرة الخاصة بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تم استعراض الإجراءات الجارية لدعم المبادرة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة تنفيذ المبادرة وضمان حصول المشروعات المستهدفة على ما تتيحه البنوك والقطاع المصرفى من التمويل المخصص لها، فضلا عن متابعة نتائج المبادرة والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار.