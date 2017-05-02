«الثروة المعدنية» تدرس تقنين أوضاع الشركات العاملة بشلاتين

التحرير

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قال مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة تدرس عددا من المقترحات لتقنين أوضاع الشركات العاملة بمنطقة شلاتين، مؤكدا أهمية الحفاظ على ثروات الطبيعة المصرية، والعمل على استخراجها بالأساليب العلمية، تحت مظلة قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، باعتباره البيئة التشريعية المنظمة لكافة الأعمال التعدينية داخل نطاق جمهورية مصر العربية بما يحفظ للدولة والمستثمر حقوقهما.

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وأشار المصدر خلال تصريحاته لـ«التحرير» إلى أن الجيولوجى عمر طعمية رئيس هيئة الثروة المعدنية، عقد اجتماعا مع عدد من ممثلى الشركات العاملة بمنطقة شلاتين، وقيادات شركة شلاتين للثروة المعدنية، فى حضور النائب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن منطقة حلايب شلاتين، واللواء أ.ح محسن بسادة، قائد قطاع التعدين بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى قيادات قطاع المناجم والمحاجر بالهيئة، لمناقشة مقترحات ممثلى الشركات والقبائل العاملة بمنطقة شلاتين، والتى تلخصت فى مد نطاقات تراخيص العمل لشركة شلاتين، وتخصيص مناطق لعمل مزايدات التنقيب العالمية ومناطق أخرى لعمل الأفراد والشركات، وتعديل مدد العقود الصغيرة وزيادة المدد الزمنية للعقود المبرمة مع شركة شلاتين، واستمرار العمل بالتصاريح الحالية لحين الاتهاء من تقييم المناطق الجديدة والتنسيق مع وزارة البيئة من خلال شركة شلاتين لحل جميع المشاكل البيئية.