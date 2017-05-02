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«البدوي» يطمئن العاملين بالقطاع الخاص: الكل سيصرف العلاوة

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«البدوي» يطمئن العاملين بالقطاع الخاص: الكل سيصرف العلاوة «البدوي» يطمئن العاملين بالقطاع الخاص: الكل سيصرف العلاوة

التحرير

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قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال ، هناك نوعين من العلاوة التي يحصل عليها العاملون بالدولة، الأولى؛ العلاوة الدورية ونسبتها 7%، والثانية؛ العلاوة الاجتماعية ويحصل عليها العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأن صرف هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص من خلال اتفاقية موقعة بين كل من وأصحاب الأعمال وممثلي العمال.

وأوضح البدوي لـ«التحرير» أن البرلمان بعد إقراره علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية وتصديق الرئيس عبد الفتاح عليه، سيعقد وزير القوى العاملة بين الأطراف الثلاثة السالف ذكرها اجتماعًا للاتفاق على صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

كما أكد البدوي أن الاتحاد سيسعى لإنهاء الجزئية الخاصة بعلاوة العاملين بالقطاع الخاص، وأن صرف العلاوة سيكون للجميع كما تم الإعلان عنها بأثر رجعي منذ يوليو 2016.

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وكان محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، قد ذكر في تصريحات صحفية، أن سبب تأخير التصويت النهائى على قانون العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سببه وجود طلب لإعادة المداولة بشأن المادة الخامسة من القانون.

وتنص المادة الخامسة من القانون على "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له فى تاريخ صدور القانون.

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التحرير

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