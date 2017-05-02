أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... منذ 2012 وأنا في مجال التنقيب عن الحفريات والآثار -
الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة -
السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا -
السفيرة عزيزة - وزير الآثار : تعديل قانون الآثار وغرامة تصل لـ 10000 جنيه لمن يضايق السياح -
ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري -
فقدت 50 كيلو من وزنها في أسابيع بعدما توقفت عن تناول هذا المشروب -
مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في مجالات البيئة -
5 رسائل من محمد بن سلمان لمصر: علاقتنا صلبة.. و"تيران وصنافير" سعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| الديهي عن الطوارئ: «مشفناش حد اتحبس ولا قناة اتقفلت»

Google+ Print
فيديو| الديهي عن الطوارئ: «مشفناش حد اتحبس ولا قناة اتقفلت» فيديو| الديهي عن الطوارئ: «مشفناش حد اتحبس ولا قناة اتقفلت»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق الإعلامي نشأت الديهي، على وثيقة حماس التي أعلن عنها رئيس المكتب السياسى للحركة خالد مشعل، بالأمس، من الدوحة، وأشارت فيها إلى انفصالها عن جماعة الإخوان المسلمين، "حماس مزقت شهادة ميلادها الأولى بعد تقديم وثيقتها".

وأضاف الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية TEN "حماس ضربت ضربة قوية للإخوان المسلمين بعد الابتعاد عنه".

وعن قانون الطوارئ، قال الديهي "أصحاب الألسنة الطويلة ممن اعترضوا على قانون الطوارئ، أين أنتم؟ القانون تم تطبيقه مشفناش حاجه حصلت ولا حد اتقبض عليه ولا محطه اتقفلت يعني زي ما قولتوا".

شاهد أيضا

وأكد الديهي أن الهدف من القانون هو مواجهة الإرهاب فقط دون ظلم أحد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بيبو- فيديو عن بداية الأسطورة محمود الخطيب ... وكيف أنقذته أخته من مشجعين الفريق المنافس

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || أب يبيع رضيعه بـ 5 آلاف جنيه .. والأم : «مش معانا فلوس نصرف»

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

بالفيديو || لحظة ظهور «عفريت» في حفل زفاف خليجي

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما

سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما