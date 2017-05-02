فيديو| الديهي عن الطوارئ: «مشفناش حد اتحبس ولا قناة اتقفلت»

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علق الإعلامي نشأت الديهي، على وثيقة حماس التي أعلن عنها رئيس المكتب السياسى للحركة خالد مشعل، بالأمس، من الدوحة، وأشارت فيها إلى انفصالها عن جماعة الإخوان المسلمين، "حماس مزقت شهادة ميلادها الأولى بعد تقديم وثيقتها".

وأضاف الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية TEN "حماس ضربت ضربة قوية للإخوان المسلمين بعد الابتعاد عنه".

وعن قانون الطوارئ، قال الديهي "أصحاب الألسنة الطويلة ممن اعترضوا على قانون الطوارئ، أين أنتم؟ القانون تم تطبيقه مشفناش حاجه حصلت ولا حد اتقبض عليه ولا محطه اتقفلت يعني زي ما قولتوا".

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وأكد الديهي أن الهدف من القانون هو مواجهة الإرهاب فقط دون ظلم أحد.