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السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
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ستاد مصر: تصريحات أسامة عرابي المثيرة للجدل عقب هزيمة أسوان من مصر للمقاصة

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