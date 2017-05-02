بالفيديو - رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة للإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل"

القاهرة - (مصراوي)

حصل مصراوي على أغنية من تأليف وتلحين النقيب محمد وهبة، والذي استشهد، مساء أمس الاثنين، في الهجوم المسلح الذي استهدف كمين شرطة بالطريق الدائري وتحديدا منطقة الواحة القريبة من المقطم ومدينة نصر.

وتقول الأغنية التي تتحدث عن قتل المسلمين والأقباط، وتهاجم الإرهابيين "يوم صلواتنا احنا الاتنين.. جمعة وحد قاموا قاتلين.. حنا واخوه أحمد في كمين.. ولا فرقوا بين ملة ودين.. قالوا علينا إنتم كفار واللى بيقتلوا دول شطار.. قال فاكرين داخلين الجنة وعارفين مين داخلين النار.. لما أذان القدس لغوه.. من باب كنيستهم أذاعوه.. أذنوا فيها الله أكبر.. ومسلم ومسيحى هتفوا.. أنتو أساسا فكركوا جهل.. موت الناس في حياتكم سهل.. لو قرآن أو كان إنجيل.. عمر الدين ما يحلل قتل.. يفضل صاحبي حبيبى موريس غالى عليا وانت رخيص.. ولا تسوا في حياتنا تعيش.. انت جبان وضعيف يا خسيس".

وكانت آخر كلمات الراحل قبل استشهاد بدقائق عبر حسابه على فيسبوك "بص للي أدفن قدامك وقولي فاكر زعل ما بينكم، والله ما فيه حاجة مستاهلة نزعل من بعض ونشيل ونهري وننكت، اعفو وأصفح ويا بخت من قابل رب كريم".

استشهد ضابطان وأمين شرطة وأصيب خمسة آخرون، مساء الاثنين، في هجوم مسلح على كمين شرطة بالطريق الدائري وتحديدا منطقة الواحة القريبة من المقطم ومدينة نصر.

وقالت وزارة الداخلية، إنه "في حوالي الساعة 11.45 مساء يوم الاثنين قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالاقتراب من القول الأمني المتحرك (كمين) أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية".