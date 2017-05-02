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أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (صور)

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مصراوي Masrawy

أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (8)أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (8)

أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (7)أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (7)

أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (6)أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (6)

أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (5)أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (5)

أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (4)أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (4)

أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيدأسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد

أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (2)أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (2)

أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (1)أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (1)

أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (9)أسوان تحصد المركز الأول في مؤشرات التنمية السكانية بالصعيد (9)

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن المجلس القومي للسكان فوز محافظة أسوان بالمركز الأول بين محافظات الصعيد في المؤشرات السكانية المركبة لعام 2015 - 2016.

وحققت أسوان 64 مؤشرًا في مختلف المجالات التنموية، ومنها الصحة والتعليم والدخل والبيئة والنظافة، فضلاً عن الأنشطة المنفذة في مجالات المرأة والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى جهود تنظيم الأسرة، ومعدلات المواليد والوفيات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجان الحماية العامة والفرعية للأطفال والمجلس الإقليمي للسكان، الذي وقعت على هامشه مذكرة تفاهم بين المحافظة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة يونيسيف لتفعيل ودعم سبل آليات حماية الأطفال المعرضين للخطر بمختلف مراكز ومدن أسوان.

حضرت الاجتماع الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، وبرنو مايس الممثل القطرى بمنظمة يونيسيف، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الجامعية والتنفيذية والأهلية.

من جانبه، أكد المحافظ اللواء مجدي حجازي أن حصول أسوان على هذا المركز يضع فوق كاهل أجهزتها التنفيذية ونوابها مسؤوليات أكبر لتعظيم جهود التنمية بمعناها الشامل والمستديم.

كما وعد بدعم المشروع الوطني لحماية الأطفال، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويونيسيف، وذلك بتوفير الإمكانات والمقرات والكوادر البشرية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية والمكتبية لعمل لجان الحماية لتهيئة جميع أسباب النجاح.

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