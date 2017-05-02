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محمد بن سلمان: السعوديون ينفقون 22 مليار دولار على الترفيه كل عام

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محمد بن سلمان: السعوديون ينفقون 22 مليار دولار على الترفيه كل عام محمد بن سلمان: السعوديون ينفقون 22 مليار دولار على الترفيه كل عام

مصراوي Masrawy

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي

كتب - علاء المطيري:

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، إن السعوديين ينفقون 22 مليار دولار سنوياً على الترفيه في الخارج، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك رؤية استراتيجية لتطوير الطيران في .

جاء ذلك خلال لقاء لولي ولي العهد نقلته قناة "العربية"، الثلاثاء، من التلفزيون السعودي.

وتابع: "ندعم التصنيع المحلي والتصنيع العسكري وثاني بند في التصنيع المحلي هو صناعة السيارات"، مضيفاً "نركز على رفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات".

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