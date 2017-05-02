مجلس إدارة الأهرام يقرر استدعاء "النجار" للتحقيق.. وتحريك بلاغ للنيابة

كتبت - هاجر حسني:

قرر مجلس إدارة الأهرام إحالة ما ورد على لسان أحمد السيد النجار رئيس مجلس الإدارة السابق على إحدى القنوات الفضائية، إلى النيابة العامة.

وقالت المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، إن "النجار تعرض للمؤسسة والعاملين فيها بشكل يخالف الحفاظ على مصالح وسرية أعمال المؤسسة، وتوجيه إهانات للعاملين".

وانتقد النجار موقف الهيئة الوطنية للصحافة بإيقافه عن اتخاذ أي قرارات إدارية لحين إجراء حركة تغييرات مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وتساءل النجار "رئيس مجلس الإدارة لا يتخذ أي قرارات.. هو بيعمل إيه؟"، مضيفًا: "أنا من قبل ما أجي رئيس مجلس إدارة الأهرام أنا اقتصادي واسمي يكفيني، وأنا في الحقيقة خدت قيمتي وأنا رايح للمنصب".

كما قرر مجلس إدارة الأهرام بالإجماع إجراء تحقيق داخلي فوري واستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للتحقيق.