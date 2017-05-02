محمد بن سلمان: نسابق الزمن لتحقيق رؤية المملكة 2030

كتب - علاء المطيري:

قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن رؤية 2030 تنفذ عبر برامج تنقسم على مدد زمنية محددة، مضيفًا: "نسابق الزمن لتحقيق رؤية المملكة 2030".

جاء ذلك خلال لقاء بثه التلفزيون السعودي الرسمي، الثلاثاء.

وتابع محمد بن سلمان أن تنفيذ رؤية المملكة 2030 تتم من خلال برامج تنقسم إلى 3 دفعات في 3 مراحل هي 2020 و2025 و2030، ووفقًا برامج بأهداف واضحة لتحقيق الرؤية.

وخلال اللقاء أكد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي لم يدخل في مرحلة انكماش رغم انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن الانخفاض في الماضي أدى لارتفاع البطالة والتضخم، منوها إلى أن "هدف الرؤية 2030 أن نصل إلى معدل بطالة 7% في المملكة".

وقال ولي ولي العهد "حافظنا على الكثير من المؤشرات الاقتصادية بشكل جيد رغم انخفاض النفط"، مشيراً إلى ارتفاع فرق المتوقع من الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2017.

وتابع محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم ركائز رؤية 2030، مضيفاً: "نعمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة.. وأهم عنصر من صندوق الاستثمارات العامة هو طرح أسهم أرامكو" في السوق المالية.