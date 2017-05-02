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فيديو| ماكيدا: أتمنى بقاء التعدين في الممتاز.. «يستحق»

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فيديو| ماكيدا: أتمنى بقاء التعدين في الممتاز.. «يستحق» فيديو| ماكيدا: أتمنى بقاء التعدين في الممتاز.. «يستحق»

التحرير

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قال الإسباني خوان ماكيدا، المدير الفني للاتحاد السكندري، إن مواجهة الفرق التي تصارع على الهبوط، صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن غياب التركيز والجدية من لاعبيه تسبب في الهزيمة أمام النصري للتعدين اليوم الثلاثاء.

وأضاف «ماكيدا»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «oN sport»، أن أداء فريقه كان ضعيفًا في الشوط الأول، وتحسن قليلًا في الشوط الثاني، مشيرًا أن ركلة الجزاء التي حصل عليها النصر للتعدين، مشكوك في صحتها، ونفس الحال الإنذار الثاني الذي تلقاه نور السيد قبل طرده.

ووجه مدرب زعيم الثغر، التهنئة لفريق النصر للتعدين، متمنيًا استمرار تألقه في المباريات المقبلة، والبقاء في الدوري الممتاز، لأنه يستحق ذلك -على حد تعبيره-.

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وحقق فريق النصر للتعدين، فوزًا غاليًا على ضيفه الاتحاد السكندري، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت بينمها اليوم الثلاثاء، على ملعب أسوان، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.  


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التحرير

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