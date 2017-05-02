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فيديو| كشري: الاتحاد أفلت من هزيمة ثقيلة.. «وحرام التعدين ينزل»

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فيديو| كشري: الاتحاد أفلت من هزيمة ثقيلة.. «وحرام التعدين ينزل» فيديو| كشري: الاتحاد أفلت من هزيمة ثقيلة.. «وحرام التعدين ينزل»

التحرير

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قال أحمد كشري، المدير الفني للنصر للتعدين، إنه سعيد بفوز فريقه الغالي على الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن اللقاء كان بمثابة عنق زجاجة له. 

وأضاف «كشري»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «oN sport»، أنه أغلق منطقة نصف الملعب على مفاتيح لعب زعيم الثغر، مؤكدًا أنه فريقه كان قريبًا من تحقيق هزيمة كبيرة لولا الفرص التي أضاعها لاعبيه.

وأشاد مدرب التعدين، بمؤازرة مجلس إدارة النادي والجمهور للفريقا، معلقًا «حرام الفريق ده ينزل درجة تانية».

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وحقق فريق النصر للتعدين، فوزًا غاليًا على الاتحاد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب أسوان، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.  

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التحرير

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